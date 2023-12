Fallout: London lanseres i april 2024

HQ

Hvis du elsker Fallout like mye som oss, har du sikkert hørt om Fallout: London, en mod for Fallout 4, men med størrelsen og produksjonsverdiene til en offisiell Bethesda-utvidelse. Den har vært under utvikling i mange år, og et tegn på hvor bra den virker, er at hovedforfatteren av Fallout: London ble ansatt av Bethesda for to år siden.

Etter flere forsinkelser med klatreambisjoner er vi nå nær en offisiell utgivelse. Teamet som lager Fallout: London har delt en kort trailer på X og en lengre og grundigere presentasjon på Youtube, der de avslører at vi har over 50 hovedoppdrag og over 200 sideoppdrag å se frem til, sammen med helt nye miljøer, spilltillegg og forbedringer av livskvaliteten. Utviklerne har også spilt inn over 90 000 dialoglinjer, mens originalen Fallout 4 har 111 000 (og The Elder Scrolls V: Skyrim har 60 000), noe som er på grensen til galskap.

Fallout: London lanseres 23. april og er en gratis mod for Fallout 4. Dessverre har vi ikke hørt noe om en konsollversjon, men forhåpentligvis hjelper Bethesda modderne med å levere denne godbiten også til PlayStation og Xbox. Bare hør på den offisielle beskrivelsen:

"Fallout: London er en ambisiøs mod i DLC-størrelse som tar spilleren med inn i den kjernefysiske apokalypsen helt til dørstokken til parlamentet. Modulen innkapsler Fallout-spillets dystre, eventyrlige natur med en ny verden, fraksjoner, historier, NPC-er, våpen, skapninger og mye mer! Alt dette er samlet i en pakke med en unik britisk sløyfe."

