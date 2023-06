Fallout: London utsettes på grunn av Starfield

HQ

Både Fallout 3 og Fallout 4 er fortsatt veldig populære spill, noe som i stor grad skyldes at mod-ere stadig gjør interessante ting med dem. Fallout: London er et av de mest ambisiøse mod-prosjektene vi har sett i løpet av de siste årene, for det virker nærmest som et nytt Fallout 4 i Old Blighty. Med et fullt fungerende undergrunnssystem i London, nye våpen, fiender og massevis av ny historie har mange gledet seg en stund, så det er skuffende å høre at ventetiden blir enda lenger på grunn av Bethesda.

Mod-erne forteller at lanseringen av Fallout: London utsettes vekk fra årets tredje kvartal, men ikke bare for å gjøre litt ekstra finpuss.

"Nå lurer du kanskje på hvorfor det er så sent. Vel, i utgangspunktet hadde vi håpet at det skulle skje i tredje kvartal ... men et visst romspill ble forsinket og skal nå lanseres omtrent samtidig som vi hadde planlagt."

Her snakker de selvsagt om Bethesda Game Studios' eget Starfield, så det gir jo mening å ikke slippe de to samtidig.

"Dette gir dere ikke bare mer tid til å spille Starfield. Det gir oss også mer tid til å teste spillet og rette feil, så det er en vinn-vinn-situasjon."

Planen er nå at Fallout: London slippes en gang mellom 1. oktober og slutten av desember.