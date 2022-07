Fallout: London-modder ansatt av Bethesda

HQ

Nylig ble det avslørt at den lovende og mye omtalte Fallout 4-moden Fallout: London skal slippes neste år. Nå har teamet bak litt bittersøte nyheter å komme med.

En ting er at de fikk solide bevis for hvor bra denne moden faktisk ser ut ettersom til og med Bethesda har latt seg imponere. Den andre er at de faktisk er så imponerte at de har ansatt prosjektets Lead Technical Adviser Ryan Johnson, som nå er Associate Level Designer hos Bethesda, hvilket innebærer at han ikke kan fortsette med Fallout: London.

I en lang tweet forklarer London-modderne at Johnson heldigvis allerede var ferdig med jobben sin på prosjektet pg vel så det, som dermed ikke burde påvirke lanseringen spesielt mye, samtidig som de ønsker ham lykke til i sin nye jobb.

Takk, GamingBolt