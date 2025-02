Fallout: New Vegas manusforfatter returnerer til Obsidian i ny rolle

HQ

Fallout: New Vegas ble en massiv hit blant både fans og kritikere da det ble utgitt for 15 år siden. En av de viktigste grunnene til suksessen var utvilsomt den godt utformede historien, takket være arbeidet til forfatteren John Gonzalez. Siden den gang har Gonzalez og Obsidian gått hver sin vei, men nå ser det ut til at de har funnet sammen igjen.

Gonzalez delte i et innlegg på LinkedIn at han er tilbake til Obsidian, denne gangen som kreativ direktør for et nytt, ennå uannonsert prosjekt. Dessverre er det ikke en oppfølger til Fallout: New Vegas, som mange fans kanskje hadde håpet, men noe helt nytt.

Gonzalez forlot Obsidian i 2011 for å utforske andre prosjekter, og siden da har han jobbet med titler som Middle-earth: Shadow of Mordor, Horizon Zero Dawn og Horizon Forbidden West i ulike roller.

Hva slags spill håper du han jobber med?