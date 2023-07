Fallout: New Vegas nyinnspilling mod dukker opp igjen etter 2 år

HQ

Fallout 4 har noen store mod-prosjekter på gang, noe som forhåpentligvis vil gjøre ventetiden på Fallout 5 litt lettere. Vi kjenner allerede til Fallout: London, som i bunn og grunn er en helt ny tittel som er skapt i basisspillet Fallout 4. Nå har vi fått en påminnelse om en annen gigantisk mod som har som mål å gjenskape hele Fallout: New Vegas.

I likhet med Skyblivion er Fallout 4 New Vegas en mod som forsøker å gi liv til et eldre spill ved å gi det et mer moderne utseende. Sist gang vi fikk en oppdatering fra Fallout 4 New Vegas var for over to år siden. Nå viser en ny trailer frem Recharger-våpnene, som har blitt lagt til i konverteringsprosjektet og som en egen mod.

Vi har fortsatt ikke fått noen ordentlig utgivelsesdato for Fallout 4 New Vegas, men mod-teamet har gitt oss noen ekstra detaljer, blant annet at den ikke vil kjøre på konsoll eller på spillets VR-versjon. Dessuten vil den være ca. 25 % større enn det originale Fallout: New Vegas når det gjelder spillverdenen.