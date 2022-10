HQ

Med spill som Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, The Outer Worlds og Grounded på CVen er det ingen tvil om at utviklerne i Obsidian ikke er redde for å prøve nye ting, men det neste spillet deres tar kaken. Derfor er det godt å høre at vi nærmer oss lanseringen.

Dette siden Obsidian avslører at Pentiment har "gone gold", og dermed er ferdigutviklet slik at vi kan hoppe inn i dette særegne universet fra og med den 15. november.