Fallout: New Vegas-skaperen kunne tenke seg å lage et nytt spill i serien

Fallout: New Vegas fra 2010 fortsetter å bli sett på som et av de beste spillene i serien. Det ble utviklet av Obsidian Entertainment i stedet for Bethesda Softworks, men fikk aldri en skikkelig oppfølger, noe fansen fortsatt etterspør.

Nå for tiden eier Microsoft både Obsidian Entertainment og Bethesda Softworks, noe som betyr at det ikke er noen juridiske hindringer som hindrer et nytt Fallout fra førstnevnte. Da spillets regissør Josh Sawyer (som fortsatt jobber hos Obsidian og var regissør for det nylig utgitte Pentiment) nylig var gjest i podcasten Kinda Funny Games, ble han spurt om han kunne tenke seg å gå tilbake til Fallout-serien, og han hadde et svar som fansen garantert vil sette pris på:

"I love Fallout, I love the setting, I could see myself working on it again but you know, we'll see where the future takes me."

Sawyer hadde tydeligvis tenkt på dette og hadde til og med idéer om hvor hans neste Fallout ville finne sted:

"California or the Midwest would be very interesting. Obviously, I have to be passionate about it as a Director but also that the team is really excited about and also that works within the larger idea of the IP."

Vil du se Fallout: New Vegas-skaperen komme tilbake til serien, eller bør Bethesda håndtere det selv?