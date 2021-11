Fallout: New Vegas-skapernes neste spill avslørt før planlagt

Vi visste allerede at Fallout: New Vegas- og The Outer Worlds-utviklerne i Obsidian er travelt opptatt med både The Elder Scrolls V: Skyrim-lignende Avowed, Grounded og The Outer Worlds 2, men dette stopper dem tydeligvis ikke fra å ha enda mer på lur.

For vanligvis veldig pålitelige Jez Corden fra Windows Central hevder at det fjerde spillet Obsidian har nektet å si noe særlig om så langt heter Pentiment. Dette skal være langt mindre enn Avowed, og den lille utviklergruppen ledes av Josh Sawyer. Sistnevnte hadde blant annet hovedansvaret for Fallout: New Vegas og Pillars of Eternity, så da kommer det nok ikke som et sjokk at dette spillet vil ha et stort fokus på historien og hvordan valgene vi tar vil få store og små konsekvenser fremfor slåssing.

Her skal vi nemlig være en detektiv på 1600-tallet som skal forsøke å løse et mordmysterie. Dette gjøres i all hovedsak ved å bare studere bevis og snakke med folk. Disse samtalene vil bygge videre på Obsidian sitt velkjente dialogsystem hvor vi kan velge hva å si, noe som vil kunne endre hvordan resten av samtalen, situasjonen og historien utfolder seg. At vi vil kunne anklage hvem som helst for gjerningene fremhever dette ytterligere, så det høres nærmest ut som et steg videre fra spill som L.A. Noire og Disco Elysium.

Vi kan tydeligvis forvente å høre langt mer offisiell informasjon om Pentiment snart, for planen er tilsynelatende en lansering i 2022.