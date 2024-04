Fallout-produsentene ville spare ikoniske ting til sesong to.

HQ

Nå antar vi at flere av dere allerede har sett ferdig den første sesongen av Fallout og oppdaget at den er en skikkelig godbit. Men... noen av dere savner kanskje også noen veldig klassiske elementer, som de livsfarlige Deathclaws.

Hvorfor bestemte produsentene seg for å utelate dette? Det viser seg at det er et veldig godt svar på det spørsmålet, for i et intervju med The Wrap forteller en av showrunnerne, Graham Wagner, at de rett og slett ikke ønsket å kaste alt på den med en gang, men har bevisst valgt å spare noe til senere :

"Det er alle de mest populære tingene, som de mest åpenbare tingene som folk som ikke engang er gamere, vet om 'Fallout', som Nuka, Deathclaws, hva som helst. Det er ting som er så utbredt, og vi var fristet til å ta med alle sammen i sesong 1".

Hun fortsetter med å forklare at mange av de mest ikoniske Fallout -elementene i stedet er ting som vil dukke opp i neste sesong, når den har premiere:

"Vi ville ha Deathclaws, men vi ville ikke bare kaste den bort. Det er et så monumentalt stykke. Vi ville spare noe til sesong 2 for å kunne gjøre det ordentlig, ikke bare legge det til den massive verdensbyggingen vi allerede måtte gjøre i sesong 1. Så i sesong 2 gleder vi oss veldig til endelig å ta fatt på et av de mest ikoniske elementene i spillene."

Var det noe spesielt du savnet i Fallout -serien?