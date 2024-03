Fallout-regissøren sier det er et "tåpelig ærend" å tilfredsstille fansen.

HQ

Spillfans kan være en ustabil gjeng, men det kan fans av alle medier også være. Ta en titt på en hvilken som helst filmatisering av et elsket produkt som ser ut til å gi langfingeren til fansen, og du vil se at den får en ganske bestemt avvisning fra dem.

Det kan derfor virke merkelig at Fallout-regissør Jonathan Nolan sa at det ville vært "dumt" å blidgjøre fans av spillene da han laget serien for Amazon Prime Video. "Jeg tror ikke at du egentlig kan sette deg fore å tilfredsstille fansen av noe som helst", sa han (takk, T3.) "Eller tilfredsstille noen andre enn deg selv."

"Jeg tror du må gå inn i dette og prøve å lage det programmet du vil lage, og stole på at vi, som fans av spillet [selv], ville finne de bitene som var viktige for oss ... og prøve å lage den beste versjonen."

Det betyr imidlertid ikke at Nolan ikke er kjent med Fallout-spillene, for han uttrykte sin kjærlighet til Bethesdas rollespill. "For meg begynte det med Fallout 3, som slukte omtrent ett år av livet mitt. Jeg var en ung forfatterspire på det tidspunktet, og det ødela nesten hele karrieren min. Det er så latterlig spillbart og morsomt ... seriøst, spillene var helt utrolige."

Vi får vente og se om Nolans serie kan appellere til fans av spillene og nye seere når serien har premiere 12. april.