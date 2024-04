Fallout-serien får etter alt å dømme en andre sesong.

HQ

Man kan trygt si at Amazon har skyhøye forventninger til sin kommende TV-serie basert på Fallout. For før den i det hele tatt har hatt premiere på Amazon Prime Video (denne torsdagen), er det tilsynelatende klart at sesong to har fått grønt lys.

Variety melder at serien vil motta en skattekreditt på 25 millioner dollar fra delstaten California, ettersom fortsettelsen av serien tilsynelatende skal filmes der, og rabatten skyldes åpenbart Amazons søknad om det. Den første sesongen ble hovedsakelig spilt inn i New York (og noen scener i Utah), og det faktum at innspillingen nå flyttes til California gjør at man kan mistenke at sesong to i hvert fall delvis vil utspille seg i den nye californiske republikken.

Uansett er vi selvsagt glade for at serien fortsetter, og vi kommer snart tilbake med vår anmeldelse av Fallout-serien.