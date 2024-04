Fallout-serien øker seriens musikk på Spotify

HQ

Få har vel gått glipp av at suksessen til Fallout -serien på Amazon Prime Video har gjort folk skikkelig ivrige etter å spille Fallout igjen. Men det er ikke bare i spillverdenen vi ser tydelige tegn på at Fallout -serien har fått et stort popkulturelt gjennomslag, for det merkes også på Spotify, der sanger som spilles i serien plutselig har økt antall avspillinger med over 10 000 %.

Dette kommer frem i det siste nyhetsbrevet fra Mat Ombler, der han skriver at The Jet Tones låten Henry gikk fra 133 månedlige avspillinger til plutselig å ha over 15 000. Flere andre låter har også fått et stort løft, blant annet Alvino Rey og His Orchestra s hit Darnadella og The Castells' Some Enchanted Evening. The Ink Spot's ikoniske I Don't Want to Set the World on Fire har også sett en massiv økning med over 250 000 avspillinger.

Har du lagt til noen sanger fra Fallout -serien i Spotify-spillelisten din?

Takk, VGC.