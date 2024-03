Fallout-serien viser tre kule plakater

HQ

Premieren på Amazon Primes kommende Fallout-serie nærmer seg med stormskritt, med bare litt over en måned igjen til første episode slippes 12. april. Et tegn på dette er at seriens X-konto legger ut nytt innhold i stadig større tempo for å bygge opp hypen, og nå har de sluppet tre filmplakater.

Du kan se dem nedenfor, med den unge Vault Dweller-en Lucy (Ella Purnel), The Ghoul (Walton Goggins) og Maximus (Aaron Moten) - spesielt førstnevnte har et design som virkelig skriker klassisk Fallout.

Har du planer om å følge denne serien?