Fallout sesong 2 kommer 'så raskt som menneskelig mulig'

Amazons Fallout-serie har vært en av streamerens største suksesser til dags dato, og det er derfor fornuftig at folk håper at en andre sesong av hit-showet kan komme før snarere enn senere.

I en samtale med The Hollywood Reporter snakket showrunner Graham Wagner om ventetiden på sesong 2, og hvordan det forhåpentligvis ikke burde være for lenge. Han ønsket ikke å forplikte seg til et utgivelsesvindu, bare i tilfelle internett bestemte seg for at det nå var den faste utgivelsesdatoen, men han sa følgende :

"Vi jobber så fort vi kan, og vi har allerede gjort mye av det tunge arbeidet fra sesong 1. Vi har sett, eiendeler, visuelle effekter, som allerede er ferdige," sa han. "Vi er i full gang med denne sesongen. Vi kommer til å gi full gass for å få sesong to ut så fort som overhodet mulig."

"Og det er så mange ting vi ønsket å gjøre i sesong 1 hvor vi tenkte: 'Det hadde vært fantastisk, la oss gjøre det i sesong 2'. Så det føles som om vi har kommet så mye lenger, og det er ærlig talt veldig spennende, og vi er bare veldig takknemlige for å få muligheten til å bringe til skjermen alle de tingene som ikke helt passet i sesong 1," la showrunner-kollega Geneva Robertson-Dworet til.

Så ikke forvent en super lang ventetid, etter lyden av ting, men det virker også som om produksjonen kommer til å ta litt tid. Den flytter fra New York til California for sesong 2, noe som kan forsinke ting litt, men med mange tunge løft gjort som showrunners sier, er det håp om en sesong 2 snart.