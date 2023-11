Fallout-skaperen avslører hvem som slapp den første bomben

HQ

Nesten hele Fallout fokuserer på det post-apokalyptiske. Serien viser hvordan USA kan se ut etter et atomnedfall, men fansen har alltid vært opptatt av hva som skjedde før bombene falt.

Et spørsmål som har opptatt mange er: Hvem slapp den første atombomben? Hvem startet det hele? Nå har Fallouts medskaper Tim Cain svaret. I en samtale med YouTuber TKs-Mantis avslørte Cain at grunnen til at USA ble atombombet er at "biovåpen var ulovlige, og på en eller annen måte fant Kina ut at vi drev med FEV [Forced Evolutionary Virus]".

Selv om Cain ikke eksplisitt sier at det var Kina som startet det hele, virker dette ganske konkret. FEV var et biovåpen skapt av USA en gang på 2070-tallet for å skape supersoldater. Da Kina oppdaget hva USA holdt på med, bestemte de seg for å trykke på den største avtrekkeren av dem alle.

Ettersom Cain forble noe unnvikende i sitt svar, ser det ut til at mysteriet kan fortsette, men foreløpig ser dette i hvert fall ut til å være et ganske solid bevis på at Kina skjøt først, noe som førte til verdens undergang, men først etter at USA utviklet biovåpen.