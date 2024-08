Fallout-sminkør avslører seriens største utfordringer

HQ

Fallout ble en stor suksess da den kom ut tidligere i år, og viste nok en gang at vi er inne i en tid med svært solide videospillfilmatiseringer (selv om vi fortsatt får en og annen Borderlands her og der). Det ble lagt ned mye arbeid i å filmatisere ødemarken, men én karakter skilte seg tilsynelatende ut som litt av en plage, ifølge sminkør Michael Harvey.

I en samtale med PC Gamer fortalte Harvey at Lucy - spilt av Ella Purnell - var årsaken til to store problemer i serien. Det har ingenting med Purnell som person å gjøre, men sminketeamet måtte bruke overraskende mye krefter på henne.

"Det som mange ikke vet, med mindre du har gjort mye research på Ella Purnell, er at hun er dekket av tatoveringer", sier Harvey. <em>"Fra topp til tå, dekket av tatoveringer. Og i stort sett hele første episode løper hun rundt i brudekjole... Så hver dag i minst en måned sitter jeg der og dekker til tatoveringer ... hver gang hvelvdrakten hennes er nede, dekker jeg til tatoveringer."

Harvey fikk også mer arbeid da manusforfatterne bestemte seg for at Purnells finger skulle kuttes av og erstattes av et liks finger i episode 4. "Det var en slik jobb, hver dag måtte jeg male fingeren hennes," sa Harvey. "Hun plukket opp noe og puttet det i lommen. Hun gikk og vasket hendene. Hun måtte male fingeren sin."

Fingeren har ennå ikke grodd, så i sesong 2 kommer Harvey sannsynligvis til å male den på nytt igjen. Men selv om det er et ork, bidrar det til å holde oss på jorda i den verdenen Amazon har skapt. Og det er sannsynligvis en av de små, men betydningsfulle grunnene til at serien er så elsket.