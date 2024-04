Fallout-soundtracket får vinylbehandling

HQ

Det blir stadig mer populært å kjøpe spillsoundtracks på vinyl etter hvert som nye generasjoner av gamere oppdager den varme, analoge vokslyden og de store, vakre coverne som har gjort dem til populære samleobjekter.

Teknisk sett er dagens kunngjøring ikke et spillsoundtrack, men et soundtrack fra en TV-serie basert på et spill, nemlig Amazon Prime-serien Fallout. Via seriens offisielle X-konto kunngjøres det nå at Ramin Djawadis musikk fra første sesong utgis i en fin utgave med matchende gul (Opaque Canary Yellow) og blå (Opaque Sky Blue) vinyl.

Hvis du vil unne deg noe, kan du gå inn her og legge inn en bestilling for levering i juni, og vær rask. Disse har en tendens til å bli raskt utsolgt.