Fallouts Deathclaw-skaper er forferdet over fansen av en svært NSFW-grunn.

Jonah Lobe, den opprinnelige skaperen av Deathclaw, Fallouts dødeligste fiende, har avslørt at han er både "imponert og forferdet over den enorme mengden Deathclaw-porno som finnes der ute".

Videospillfans er ofte kjent for å lage NSFW-kunst av enkelte figurer, men at det finnes innhold om en Deathclaw virker som et skritt for langt. Lobe ser ikke ut til å ha noe imot det, for i uttalelsen sin blander han følelsen av å være imponert og forferdet på samme tid.

I en samtale med Kotaku gikk Lobe nærmere inn på hva han mente i sin opprinnelige Instagram-uttalelse: "Jeg ga den en kraftig, langarmet kroppsbygning, en tannete grimase og løvelignende øyne som betraktet spilleren - ikke med hat - men som om de var mat", sa han. "Men noen mennesker liker å bli sett på på den måten - det kan være, tør jeg si det, pirrende? Og hvis du kombinerer det blikket med løvelignende øyne og en kraftig (men veltrent) kropp, skjønner jeg at det kan vekke interesse."

"Jeg mener, jeg scroller bare gjennom Google-bilder, og jeg er ... ja, "imponert" er nok det rette ordet. Urolig, definitivt, men jeg har ikke tenkt å spy på noen. Jeg vil ikke skjemme ut noen, men jeg vil komme med en advarsel: Hvis du møter en ekte Deathclaw og vil knulle den, må du være forberedt på at det kan bli tøft. Du kommer til å trenge et åpent sinn og mange stimpacks."



Der har du det. Lobe fraråder deg ikke å lage denne kunsten, men virker likevel ikke 100 % sikker på hva han mener om det. Fortsett å være ekkel, internett!