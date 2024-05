Fallouts Ella Purnell skal spille hovedrollen i en film om morderiske ekorn

HQ

Ella Purnell, stjernen fra Fallout og Yellowjackets, er et stort navn på TV-skjermen for tiden, og snart skal hun kaste seg ut i en sprø skrekkkomedie i The Scurry.

Ifølge Screen Daily, Purnell har blitt kastet i Craig Roberts 'The Scurry. Handlingen dreier seg om en parkvakt (spilt av Purnell) som må bruke sitt unike ferdighetssett for å overleve en flokk med morderekorn. Tenk Cocaine Bear, men i stedet for ett massivt monster å håndtere, er det dusinvis av rabiate gnagere.

Purnell slutter seg til en rollebesetning som inkluderer Rhys Ifans, Paapa Essiedu og Antonia Thomas. Olivia Cooke skulle også ha spilt hovedrollen, men planleggingskonflikter tvang henne ut av filmen. Purnell er satt til å filme The Scurry nå i Storbritannia.

Tror du at du kunne overlevd en gjeng med morderekkorn?