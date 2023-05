Fallout-skaperen avslører hvorfor hvelvene egentlig ble laget

HQ

Tim Cain, medskaper av det opprinnelige Fallout i 1997, har avslørt den egentlige grunnen til at Vaults ble opprettet.

I en ny episode av YouTube-serien Cain on Games forklarer Cain at hvelvene opprinnelig ble opprettet for mer enn bare å sikre at menneskeheten kunne befolke jorden på nytt. Da de utformet hvelvene, "sa lederen for The Enclave og de høyeste regjeringsnivåene 'la oss bygge et stjerneskip og ta det med til nærliggende stjerner.' Men det ville ta en evighet, så det må være et flergenerasjons stjerneskip, og den eneste teknologien vi vet hvordan vi skal bygge er atomkraft. Så vi kan lage et atomkraftverk som vil hjelpe oss med å bygge et stjerneskip i hundrevis av år, men vi vet ikke hvordan vi skal gjøre noe annet. Så Vault-Tec-direktøren, som ikke er noen stor person, sier: 'Hvorfor bruker vi ikke hvelvene til å finne ut hvilken teknologi vi trenger på skipet?'"

Så, som du kanskje har gjettet gjennom å spille spillene ble hvert hvelv ikke bare designet for å holde folk i live, men de ble også opprettet for å teste ut et annet stykke eksperimentell teknologi som kunne hjelpe menneskehetens store utvandring til stjernene.

"Jeg har alltid trodd at hvelvet som skapte Vault City i Fallout 2 var et kontrollhvelv," fortsatte Cain. "Det var designet for å gjøre alt riktig. Det ga Vault-Tec et formål utover bare 'la oss redde noe av den amerikanske befolkningen og deretter slippe dem tilbake i en radioaktiv dødsone'. Det er det som ikke gir noen mening. Å gjøre hvelvene til teknologiske, eksperimentelle senger med et formål om å lage et flergenerasjons stjerneskip for å ta våre beste og smarteste bort fra jorden hvis det er en atomkrig - det ga mening."

Hva tenker du om den virkelige grunnen til at hvelvene ble opprettet i Fallout?