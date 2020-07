Fallout-skaperne tar kampen mot Elder Scrolls med Avowed

Du ser på Annonser

Obisdian er travelt opptatt med å ferdigstille Grounded og den første historieutvidelsen til The Outer Worlds, men det stoppet ikke skaperne av de originale Fallout-spillene fra å avsløre enda mer spennende i dag.

Med Avowed vil Obsidian nemlig ta opp kampen med The Elder Scrolls ved å gå over til fantasi hvor vi kjemper med sverd og magi i førsteperson. Utenom det vet vi bare at spillet faktisk vil ta oss til Pillars of Eternity sin verden: Eora. Dermed vet vi nok i alle fall litt om hvilke skapninger vi vil møte på når spillet lanseres om noen år.