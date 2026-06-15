Fallskjermfly styrter i USA, 12 omkommet

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Et fallskjermfly har styrtet i den amerikanske delstaten Missouri, ifølge Reuters og YLE. Alle de 11 fallskjermhopperne og piloten om bord omkom i ulykken.

Rundt klokka 12 lokal tid tok et Pacific Aerospace 750XL turbopropfly av fra Butler Airport. Dessverre klarte ikke flyet å nå tilstrekkelig høyde, og tok deretter en skarp venstresving før det til slutt styrtet i bakken mindre enn 300 meter fra rullebanen.

Den lille byen Butler har et innbyggertall på rundt 4 300 og ligger omtrent 100 kilometer sør for Kansas City.

Sheriffen i Bates County, Chad Anderson, sa på en pressekonferanse at hendelsen ser ut til å være en ulykke.

«Dette er ikke et kommersielt passasjerfly som har styrtet; det er et lokalt fly som tok av fra vår lokale flyplass. --- Dette ser ut til å være en ulykke.»