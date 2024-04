Family Guy slutter ikke før folk slutter å se på den.

HQ

Family Guy Family Guy er en av de mest sagnomsuste seriene som fortsatt er på TV. Den har eksistert i 25 år, har overlevd kanselleringer og lever fortsatt i beste velgående. Derfor lurer du kanskje på om det finnes noen planer om å avslutte Family Guy og sende Griffin-familien inn i solnedgangen. Ifølge Seth MacFarlane har ingen slike planer blitt diskutert.

I en samtale med Los Angeles Times uttalte MacFarlane: "På dette tidspunktet ser jeg ingen god grunn til å slutte. Folk elsker det fortsatt. Det gjør folk glade, og det finansierer noen gode formål. Det er mye penger du kan donere til Rainforest Trust, samtidig som du kan gå ut og spise den kvelden."

Han legger til: "På et tidspunkt tenkte jeg at det var på tide å avslutte. Nå har vi nådd flukthastigheten. Jeg vet ikke om det er noen grunn til å stoppe nå, med mindre folk blir lei av det. Med mindre tallene viser at folk bare sier: "Eh, vi bryr oss ikke om 'Family Guy' lenger." Men det har ikke skjedd ennå."

Alex Borstein, som gir stemme til Lois i serien, forklarte sin test for hvorvidt Family Guy fortsatt har "it"-faktoren. Hun uttalte: "Det føles som om jeg ler hver gang vi har en opplesning eller innspilling. For meg er det lakmustesten på om jeg fortsatt ler av manusene, om det er tre ganger jeg ler høyt. Fordi vi alle har lest og spilt komedie så lenge. Det er ikke mye latter igjen."

Er du glad for å høre at Family Guy fortsatt har en ganske solid fremtid?