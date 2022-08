Fan forestiller seg hvordan The Witcher 4 kan se ut i Unreal Engine 5 med imponerende konseptvideo

HQ

Vi vet allerede at CD Projekt RED jobber med The Witcher 4 og at spillet utvikles i Unreal Engine 5 i stedet for studioets egen grafikkmotor. Det gir selvfølgelig noen muligheter, og det har også satt drømmer i sving for fansen.

Blant annet har TeaserPlay laget en kavalkade av sekvenser skapt i Unreal Engine 5, der de prøver å forestille seg hvordan The Witcher 4 vil se ut i den avanserte grafikkmotoren.

Dette sier selvfølgelig ikke noe om hvordan spillet faktisk kommer til å se ut, men gir oss en idé om hva grafikkmotoren kan gjøre med store åpne verdener.