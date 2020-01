Fan har gjenskapt mange våpen fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Om du har spilt The Legend of Zelda: Breath of the Wild, så er sjansen stor for at du har lært deg å kjenne mange av spillets våpen. Blant annet fordi de gikk i stykker så ofte, så det var lurt å ha et greit utvalg med seg på eventyr.

En fan har lært dem så godt å kjenne, at han har bestemt seg for å gjenskape dem alle i skumgummi, og utvalget er ganske imponerende. Reddit-brukeren "tomvdcr" har jobbet på prosjektet i lang tid, og er nå klar for å vise sine kreasjoner.

Som du kan se på bildene nedenfor er det flere skjold, en bue, piler og masse mer. De ser ut til å være laget av EVA-skum og PVC-rør.