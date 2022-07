Fan har klippet hele Obi-Wan Kenobi-serien til én film

HQ

De fleste ser ut til å mene at miniserien Obi-Wan Kenobi var mer enn grei, selv om den var ujevn, der noen scener ble kritisert ekstra hardt. Star Wars-fantasten Kai Patterson tenkte han kunne gjøre det bedre og har nå klippet hele serien ned til én enkelt film og fjernet mer enn en time med materiale.

Du kan se resultatet på hjemmesiden hans, men ettersom dette er arbeid som bruker innhold Disney eier, legger han også til:

"DO NOT watch or download this movie if you haven't paid for a Disney Plus subscription. Let's make sure we're supporting all the original artists on this show by not letting this become a means of pirating."

Det er vel verdt å sjekke ut og antakeligvis vil mange føle det er et sterkere produkt totalt sett. Hva ville du selv ha gjort annerledes med Obi-Wan Kenobi-miniserien?

