Fan-laget Super Mario Bros Wonder-reklame bringer 80-tallet tilbake

HQ

Det er veldig vanlig at folk lager sine egne annonser for populære kommende videospill, men ikke alle er like kule som den LUIZ do Comercial har laget på YouTube. Denne er for Super Mario Bros. Wonder, men forestil deg hvordan det ville ha sett ut hvis det ble utgitt på 80-tallet.

Han har virkelig fått til stemningen, og den minner oss om det klassiske, men litt glemte Super Mario Bros. 2 fra 1988, som var basert på Doki Doki Panic i stedet for å være et originalt Mario-eventyr. Ta en titt på denne herlige reklamen nedenfor, og det ekte Super Mario Bros. Wonder som lanseres eksklusivt for Switch 20. oktober.