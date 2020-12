Fanatec lanserer 100% realistisk ratt i samarbeid med BMW

Du ser på Annonser

Alle ratt vi kjenner til så langt for bruk på PC eller spillkonsoller er utviklet til disse systemene alene. Fanatec er kjent for å ha det mest realistiske utstyret på simracing-fronten, og det viser de så til de grader nå med det nylig annonserte BMW M4 GT3-rattet som de har laget i samarbeid med BMW Motorsport. Det blir ikke mer realistisk enn dette.

Rattet er identisk med det rattet som blir å finne i 2022 BMW M4 GT3 Race Car. Alle delene som er brukt til rattet kommer fra den samme produksjonslinjen, og samarbeidet mellom Fanatec og BMW Motorsport har pågått helt siden dag én.

Det er ingen kompromisser gitt med dette rattet til oss virtuelle sjåfører. Rattet er heldekket i karbon og designet i samarbeid med profesjonelle førere. Det inneholder blant annet 12 opplyste knapper som gjør det lettere å finne de riktige knappene i kampens hete, magnetiske gir-pendler med mere. Knappene er programmerbare via CAN bus i en virkelig bil, og via FanaLab på din PC.

Du kan smertefritt bruke rattet både i simulatorriggen din og i din egen BMW M4 GT3 Race Car om du skulle være så heldig å eie begge deler, men det er vel kanskje noe begrenset hvor mange som har bruk for akkurat den funksjonaliteten.

Rattet ventes å være tilgjengelig for kjøp i andre kvartal av 2021, men foreløpig er det ingen informasjon rundt pris.

Mer informasjon finner du her.

Det noen mener trekker rattet litt ned er utseendet på det. Hvordan synes du det ser ut?