Fancastene var sanne: Katherine Hahn skal spille Mother Gothel i live-action-filmen Tangled

Katherine Hahn har offisielt bekreftet at hun skal spille rollen som Mother Gothel i Disneys nyinnspilling av Tangled. Skuespilleren har lenge vært fancastet som den skurkaktige stemoren fra den animerte suksessen, helt siden nyinnspillingen først ble annonsert.

HQ

Nå har Disney lagt ut en ny video på sosiale medier, som bekrefter Hahns engasjement. Videoen er filmet av Hahn selv, som har på seg en t-skjorte med Mother Gothel-klistret over det hele, sammen med ordet "Mother". Hahn slutter seg til medstjerner Teagan Croft og Milo Manheim, som skal spille henholdsvis Rapunzel og Flynn Rider.

Tangled ga oss en ny versjon av den klassiske Rapunzel-fortellingen, og ble en sikker suksess da den kom ut i 2011. Den spilte inn nesten 600 millioner dollar på verdensbasis da den kom ut, og Disney forventer helt sikkert en lignende pengestrøm når de slipper live-action-versjonen. Vi har ennå ingen lanseringsdato for live-action-filmen, men nå som rollebesetningen er på plass, håper vi at vi snart får mer informasjon.