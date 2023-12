Fanfic-forfatteren som sa at The Rings of Power kopierte boken hans må nå betale Tolkien i stedet

Det er sjelden vi gir råd her, men la meg gi deg ett: Ikke prøv å krangle med Tolkien-boet. Folka der borte leker ikke, og har tidligere blitt memet til døde for sin overbeskyttende holdning til Tolkien og verkene hans. De prøvde for eksempel å få et bilde av ham fjernet fra internett. Bare et helt vanlig bilde.

Og nå har de igjen brukt sin makt mot fanfic-forfatteren Demetrious Polychron, som har skrevet boken The Fellowship of the King. Polychron forsøkte å kontakte Tolkien-boet angående boken sin, og sendte til og med et fysisk eksemplar, men fikk ikke noe svar.

Da Amazon-serien The Lord of the Rings: The Rings of Power ble lansert gikk Polychron til rettssalen og hevdet at serien hadde stjålet ideene hans. Etter en kort juridisk strid avgjorde en dommer det motsatte, og sa at Polychron hadde stjålet ideer fra boet, og at han nå skylder 134 000 dollar i saksomkostninger.

"Dette er en viktig suksess for Tolkien Estate, som ikke vil tillate uautoriserte forfattere og forlag å tjene penger på JRR Tolkiens høyt elskede verk på denne måten", sier Steven Maier, boets advokat. "Denne saken dreier seg om en alvorlig krenkelse av opphavsretten til Ringenes Herre, utført på kommersiell basis, og boet håper at tildelingen av et permanent forbud og advokatsalær vil være tilstrekkelig til å avskrekke andre som måtte ha lignende hensikter."

Det er en tøff historie for Polychron, men dette er grunnen til at det sannsynligvis ikke lønner seg å ta opp kampen med Tolkien.