Fans arrangerer begravelse for Red Dead Online

Det er ikke til å legge skjul på at fans er skuffet over måten Red Dead Online har blitt støttet på i det siste, og faktisk har mange bestemt seg for å erklære spillet dødt på grunn av dets dårlige støtte fra Rockstar. Nylig ble det også kjent at Rockstar forlater spillet, og i den anledning vil fellesskapet arrangere en begravelse for Red Dead Online neste uke, den 13. juli for å være nøyaktig, selve datoen som markerer ettårsdagen til Blood Money-oppdateringen, som mange spillere anser som siste gangen spillet mottok noe meningsfullt nytt innhold.

Fankontoen Red Dead News er den som organiserer begravelsen, og som nevnt i en tweet oppfordres deltakere til å møte opp til det digitale arrangementet iført sitt "beste begravelsesantrekk".

Kommer du til å delta?