Fans ber om regissørens versjon av Jim Carreys The Grinch i forkant av 25-årsjubileet

Når 25-årsjubileet for How the Grinch Stole Christmas nærmer seg, samler fansen seg for en overraskende sak: utgivelsen av en ryktet fire-timers regissørens kutt. En underskriftskampanje på Change.org, opprettet av Tom Sinclair, krever at Ron Howard utgir den utvidede versjonen av juleklassikeren fra 2000, med slettede scener remastret i HD. Mens den originale filmen varer i knappe 104 minutter, har Howard tidligere nevnt eksistensen av en mye lengre versjon, noe som har skapt begeistring blant fansen.

Selv om sjansene for å se en fire timer lang versjon er små, spesielt med tanke på filmens perfekte balanse av juleglede, fortsetter Grinchen å være en juleklassiker. Filmens popularitet har bare vokst, og strømmeplattformene holder den i høytidens søkelys. Kan vi få se en spesialutgivelse til jubileet, eller vil Grinchens klipp forbli et høytidsmysterium?

Vil du gjerne se den utvidede versjonen av Grinchen, eller er originalen perfekt som den er?