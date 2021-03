Fans døper den 31. mars "The Day Mario Dies"

Du ser på Annonser

Nintendo har enda ikke helt forklart hvorfor alt salg av Super Mario 3D All-Stars stopper den 31. mars. Kommer de til å selge spillene i samlingen enkeltvis? Ingen vet, og det er en usikkerhet som har irritert mange. Også Super Mario Bros. 35 forsvinner samme dag. Dette holder Nintendo fortsatt fast i, og mange fans er ganske bitre over denne beslutningen.

Så nå slår de tilbake. Konstant voksende skarer av fans på blant annet Twitter, Reddit og ResetEra har sammen bestemt at den 31. mars offisielt er "The Day Mario Dies". Det skriver IGN.

De har begynt å overdrive det Nintendo er i ferd med å gjøre, ved blant annet å skrive følgende:

"All the mario games are going away on March 31 because Nintendo is killing him"

Og ikke bare det, for flere hashtags trender nå, som "#MarioMemories" og "#March31".