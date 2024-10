Fans er overbevist om at The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom har samme kart som A Link to the Past, men større

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom er det største toppstyrte 2D Zelda-spillet som noensinne er laget, med et kart som er åtte ganger større enn Link's Awakening. Selv om det henter inspirasjon fra Zelda Breath of the Wild og Tears of the Kingdom, hyller Echoes of Wisdom også A Link to the Past.

Mange fans mener faktisk at dette er det samme Hyrule som i spillet fra 1991, og det inneholder til og med det samme kartet. Noen fans påpeker at noen av stedene i A Link to the Past, inkludert Hyrule slott, kirkegården og Links hus, går igjen i begge spillene, men Echoes of Wisdom's kart strekker seg mye lenger.

Det er derfor noen stammer som Gerudo, Zora, Gorons og Deku dukker opp i Echoes of Wisdom, men ikke i A Link to the Past: De var der, men du kunne bare ikke komme til dem.

Som Nintendo Life har oppdaget, finner spillere alle slags steder som ligner veldig på A Link to the Pasts potensielle motstykker.

Det er ukjent om det virkelig er tilfelle (om det er nøyaktig samme Hyurle, eller om det bare er at de gjenbruker noen design). I en saga som Zelda, med en så rotete tidslinje, spiller det kanskje ikke så stor rolle, ettersom kongeriket Hyrule endrer seg fra spill til spill, noen ganger drastisk.

I Echoes of Wisdom, for eksempel, finner vi Gerudo-ørkenen i sørvest, som vil være kjent for alle Breath of the Wild-spillere. Men Eldin-vulkanen ligger i nordvest denne gangen, mens den lå i nordøst i BotW og TotK.

Uansett er det tydelig at Grezzo vet hvordan de skal få Zelda-fans til å ha det gøy med å spekulere.