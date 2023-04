Fans håper Jeremy Clarkson kjøper Top Gear-programrettigheter

HQ

Forholdet mellom den ofte kontroversielle, men svært elskede, TV-personligheten Jeremy Clarkson og Amazon Prime Video er fortsatt kjølig. Både The Grand Tour og Clarkson's Farm har en usikker fremtid, ettersom det fortsatt er veldig uklart om det faktisk vil bli en fortsettelse av noen av seriene utover det som allerede har blitt filmet. Dette, kombinert med det faktum at BBC fullstendig kansellerte videre filming av Top Gear etter Freddie Flintoffs ulykke i fjor og nå vurderer seriens fremtid, har fått fans på nettet til å begynne å tigge Clarkson om å kjøpe programrettighetene sammen med sine to våpenbrødre Hammond og May. Noe han faktisk nå har svart på en litt håpefull og kryptisk måte.

"Øh. Vi dro aldri bort. Vi tre er fortsatt veldig mye på det."

Så hva betyr dette? The Grand Tours sosiale medier har vært helt døde i flere måneder, og ifølge BBCs programsjef har de overhodet ingen planer om å gjenopplive Top Gear under de nåværende omstendighetene:

"Jeg tror vi må snakke om hva Freddie vil gjøre. Når noen er i bedring tror jeg ikke vi vil presse det .... Jeg tror det ville være veldig upassende, jeg ville ikke være lykkelig."

Så er det en sjanse for at trioen vil investere i merkevaren de var med på å skape? Hvem vet, men noe skjer åpenbart, og vi kan bare spekulere og håpe.

Hva tror og håper du på? Kan trioen potensielt kjøpe programrettighetene og produsere det videre på egen hånd, eller vil du heller se The Grand Tour fortsette?

