Fans krever at Sonic Frontiers utsettes etter gameplay-fremvisning

Sega har i skrivende stund sluppet totalt to spillklipp fra det kommende Sonic Frontiers, og begge har blitt møtt med respekt for ambisjonsnivået, men også en bekymring for at det ser litt hult ut. Derfor har fansen nå startet en kampanje for å prøve å sende et budskap til Sega om at de bør utsette tittelen, som er planlagt å slippes i år.

Som VGC skriver har hashtaggen #DelaySonicFrontiers vært populær de siste dagene, og blant annet skrev en fan følgende:

Hva synes du om det vi har fått se hittil?