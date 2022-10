Fans sørger over hunden i Resident Evil 4-remaken

HQ

Alle som har spilt Capcoms mesterverk Resident Evil 4 husker sannsynligvis hunden i bjørnefellen som man må redde og som senere gjengjelder tjenesten ved å hjelpe til i en bosskamp mot El Gigante.

Men i et av de nyeste klippene fra Resident Evil 4-remaken ser ikke ting så bra ut for vår firbente venn, siden han allerede er død når Leon finner ham i bjørnefellen, noe som betyr at vi sannsynligvis må kjempe mot bossen helt alene. Flere fans har erklært et minutts stillhet for hunden, mens andre mener endringen passer bedre til den mørkere tonen Resident Evil 4-remaken tilsynelatende har.