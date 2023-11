Fansen er ikke fornøyd med prisen på Master Chiefs originale rustning i Halo Infinite

HQ

Kosmetikk blir dyrere og dyrere for tiden, spesielt i gratisspill. Overwatch 2-spillere har sett hudpriser på opptil $ 40, og nå er det Halo Infinite sin tur til å irritere sin fanbase med prisen på en kosmetisk gjenstand.

Combat Evolved Mark V-rustningen kom i butikken i går. For de som ikke vet det, er dette den originale rustningen Master Chief har på seg i det første Halo-spillet. Dette skinnet kan bli ditt for totalt 22 dollar.

Men for denne prisen kan du også få to eksemplarer av det remastrede første Halo-spillet, eller det meste av Halo: The Master Chief Collection. Hvis pakken er på salg, vil du enkelt kunne finne den på Steam i $22-regionen.

Fans på Resetera har vist sin misnøye med denne prisstrategien, og selv om vi forstår at en gratisspilltittel må tjene penger et sted, blir det litt latterlig når prisen på et skin tilsvarer mesteparten av, om ikke hele kostnaden for et fullt spill.