Fansen er rasende: Ghost of Yōtei er bare Tsushima i forkledning

Et av årets mest etterlengtede PlayStation-spill er oppfølgeren til det kritikerroste Ghost of Tsushima. Men etter denne ukens gameplay-avsløring er fansen bekymret og ærlig talt skuffet. En stor del av samfunnet føler at spillet ser ut som en enkel reskin. Samme grafikk, samme estetikk, samme gameplay, bare med en ny hovedperson og en ny setting.

"Ikke ta det ille opp, men Sony bør slutte å spille trygt med oppfølgerne sine. Dette er nesten en ren kopi av GOT."

"Grafikken ser ikke superimponerende ut, sammenlignet med andre PS5-spill fra 2025."

"Jeg ble ikke imponert. Ser ut som en GoT-reskin. Utviklet det ikke nok."

Kort sagt, folk sammenligner Yōtei med en glorifisert DLC og anklager Sucker Punch for å spille på det sikre. Redd for å rote med en vinnende formel. Dette til tross for gjentatte løfter fra studioet om at Yōtei ville bringe noe nytt til bordet.

Når det er sagt, har lignende oppfølgerstrategier fungert før. Spill som Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarök og Spider-Man 2 fant heller ikke opp hjulet på nytt, men de ble likevel stort sett godt mottatt. Men fansen peker også på Death Stranding 2 som en "oppfølger som er gjort riktig", et spill som våger å føles radikalt annerledes enn forgjengeren.

Så hva synes du? Er Ghost of Yōtei bare å spille på det sikre - eller er kritikken overdrevet?