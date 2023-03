Fansens entusiasme for Castlevania er «motiverende» for Konami

Ryktene om en retur til Castlevania fra Konami har sirkulert siden i fjor, og generert mye hype. Dead Cells har også nylig gitt ut sin Castlevania crossover-utvidelse, så fan buzz rundt franchisen er absolutt bemerkelsesverdig.

Konami har lagt merke til hypen rundt Castlevania, og forteller IGN at spenningen er " veldig motiverende" for utvikleren.

"Vi prøvde å bringe tilbake spillene som folk elsket og elsket med Castlevania Anniversary Collection og Castlevania Advance Collection," Konami assisterende produsent Tsutomu Taniguchi sa. «Vi tok også med oss Rondo of Blood og Symphony of the Night til PlayStation-fansen og mobilen, og lanserte Grimoire of Souls på Apple Arcade for å feire historien til serien. Men vi vet at fansen vår alltid vil ha mer, og det gjør vi også, så denne muligheten til å ha denne fantastiske crossoveren med Dead Cells var umulig å gi videre. "

Med det siste hovedspillet i Castlevania-serien som ble utgitt i 2014, virker det på tide for fansen å få en annen oppføring i den elskede serien. Med suksessen og hypen for Dead Cells-utvidelsen, rykter om et annet spill under utvikling, og til og med Netflix Castlevania-showet, virker det klart at det er stor etterspørsel etter at denne IP-en skal komme tilbake i kraft.