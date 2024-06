Fantasian tar spranget til konsoller på Nintendo Switch med Neo Dimension

HQ

I mange år trodde vi at den legendariske Hironobu Sakaguchis personlige prosjekt Fantasian hadde satt sitt neste mål på Steam, eller i det minste virket det slik for en stund siden. Imidlertid krevde plattformformatet å utvide den originale iOS-tittelen med mer innhold og funksjoner for å gjøre den tiltalende for PC- og konsollbrukere. Dagen er kommet for å finne ut av det.

Fantasian Neo Dimension vil bringe sine fantasidioramaer og visuelle romanovertoner til Nintendo Switch i julen 2024. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.