Fantastic Four er tilbake i Marvel Rivals-trailer

HQ

Den etterlengtede sesong 1 av Marvel Rivals er rett rundt hjørnet, med lanseringen av en ny trailer som viser Fantastic Four tilbake. Sesong 1, med tittelen Eternal Night Falls, starter denne fredagen, og spillerne vil kunne låse opp det legendariske teamet av helter. Ved siden av Fantastic Four vil spillerne også møte en formidabel skurk, Dracula, som skaper kaos i New York.

Traileren legger opp til et mørkt og farlig eventyr. Når Doctor Strange blir fanget i det sammenfiltrede astralplanet, begynner den mystiske verdenen å rakne. Dracula slår seg sammen med Doctor Doom og får månen til å skifte bane, noe som fører til at byen faller ned i en tilstand av evig natt. Mens de vampyriske kreftene reiser seg, er det opp til De fire fantastiske og andre Marvel-ikoner å bruke sin vitenskapelige dyktighet og sine magiske evner for å redde verden fra et ustoppelig mørke.

Vil du bli med i kampen for å bryte den evige natten?