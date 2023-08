Fantastic Four kan ha funnet sin Sue og Johnny Storm

Forfatter- og skuespillerstreikene har kanskje satt produksjonen på vent for øyeblikket, men det har tilsynelatende ikke hindret Marvel i å finne halvparten av superheltteamet til den kommende Fantastic Four-filmen.

Ifølge den nyeste episoden av The Hot Mic med Jeff Sneider og John Rocha skal Vanessa Kirby spille Sue Storm, og Joseph Quinn skal spille broren Johnny Storm. Du kjenner sikkert Kirby fra Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, og Quinn har gjort seg bemerket som Eddie Munson i Stranger Things.

Ingenting er bekreftet ennå, og inntil det er det, foreslår jeg at du tar denne informasjonen med en klype salt. For øyeblikket ryktes det også at Marvel er på utkikk etter en "feit hvit fyr" til å spille The Thing. Dessuten antas det at Galactus blir filmens hovedskurk.

Tidligere har fansen drømt om Margot Robbie som Sue Storm og Paul Mescal eller Jack Quaid som Johnny, men det ser ikke ut til at noen av disse drømmene går i oppfyllelse.

Hva synes du om disse potensielle rollene?