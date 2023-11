Fantastic Four-regissøren gir Always Sunny in Philadelphia æren for filmens inspirasjon

I et nylig intervju med ComicBook.com fortalte Fantastic Four-regissør Matt Shakman at hans arbeid med Always Sunny in Philadelphia har inspirert den kommende Marvel-filmen.

HQ

Hvis du ikke allerede visste det, regisserte Shakman 43 episoder av serien mellom 2007 og 2017, inkludert klassikere som The Gang Goes to a Water Park, Charlie Work og Dennis' Double Life.

"Jeg har lært så mye av å jobbe med It's Always Sunny opp gjennom årene. De gutta har en unik kombinasjon av lekenhet og presisjon, og jeg tror man må ha begge deler i alt man lager."

Han fortsetter: "Du må fortsatt være et barn i sandkassen som leker og finner opp, men du må også være nøye med det du gjør, og komedie er enda mer nøye enn noe annet. Presisjonen i å lage noe morsomt er ofte mye vanskeligere enn å lage noe veldig komplisert med spesialeffekter. Så lekenhet og presisjon."

Improvisasjon, som har vært en stor del av serien i løpet av de 16 sesongene, har også vært en stor inspirasjon for den kommende filmen.

"Regelen om improvisasjon er så bra for den kreative prosessen", sier Shakman. "Jeg liker det du kommer med. La oss også gjøre det pluss dette'. Og det tror jeg er essensen i samarbeid, og det er slik jeg tror at alt som er bra, enten det er en gigantisk, fantastisk forestilling som Monarch som er laget på tvers av kontinenter, eller om det er noe [It's Always Sunny's] Paddy's Pub har laget for to kroner med fire eller fem personer. Så jeg tror at den ånden smitter over på alt jeg gjør, eller rettere sagt preger alt jeg gjør."

Fantastic Four kommer på kino 14. februar 2025.