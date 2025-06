Fantastisk eventyr Echoes of the End fortsatt bekreftet for ankomst til sommeren

Under Future Games Show nylig dukket utvikleren Myrkur Games opp for å nok en gang presentere sitt kommende action-eventyrspill Echoes of the End. Jepp, bare Echoes of the End, ettersom den tidligere arbeidstittelen til Project: Echoes of the End har blitt forenklet for å kutte den tidligere delen.

Opprinnelig presentert tilbake da E3 fortsatt var en realitet i 2021, har dette spillet tatt lengre tid enn forventet å snu, da utviklerne bestemte seg for å gjøre hoppet og bytte det tidligere Unreal Engine 4-skapte spillet til Unreal Engine 5, og tydeligvis har dette fungert i sin favør, i det minste å dømme ut fra et visuelt perspektiv.

Den siste traileren for spillet viser at fans av Ninja Theorys slående Hellblade -serie definitivt ikke vil gå glipp av Echoes of the End, ettersom det har en lignende nordisk (utviklerne er islandske!) estetikk kombinert med fotorealistisk grafikk. I motsetning til Hellblade, som er mer bygget rundt folklore og legender, går Echoes of the End mer i retning av fantasy og magi, noe som også gir det en litt Immortals of Aveum følelse.

Spillets historie dreier seg om Ryn, en karakter som gis liv av skuespilleren Aldís Hamilton, og ser hvordan hun bruker en eldgammel evne til å kunne manipulere og ødelegge materie, noe som gjør det mulig for henne å reise rundt i en farlig skandinaviskinspirert verden for å avdekke en kronglete og svikfokusert fortelling der Ryn befinner seg på flukt for et mord hun ikke har begått.

Echoes of the End er planlagt å lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og det er fortsatt satt til å lanseres en gang i sommer, selv om den faste utgivelsesdatoen må nevnes.