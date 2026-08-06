Fantasyforfatteren Joe Abercrombie forteller hvordan videospill har preget hans skjønnlitteratur

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Når forfattere er i startfasen, blir mange av dem ganske enkelt oppfordret til å lese mer for å bli bedre i faget sitt. Å fordype seg i historier, slik at man selv kan finne på mer interessante historier. Da Joe Abercrombie, forfatteren av «The First Law» og «The Devils», vokste opp, opplevde han at videospill var en stor inspirasjonskilde for fantasien hans, på linje med bøker.

I et nylig intervju med oss på Celsius 232 forklarte Abercrombie hvordan spillene fra barndommen hans var avhengige av at spilleren selv måtte fylle ut mange av fortellingens hull. «Da jeg var fire eller fem år, fikk vi vår første datamaskin, som jeg tror var en Acorn Atom, 2K,» sa Abercrombie og la til at familien hans oppgraderte datamaskiner og spillkonsoller etter hvert som han vokste opp og ble tenåring.

«I den alderen, antar jeg, reagerte unge mennesker på bøker. Jeg reagerte på bøker, men også på videospill. Og i den tiden måtte man vel fylle ut mange av hullene selv og på en måte skape sine egne bakgrunnshistorier for karakterene. Og derfor var de, tror jeg, veldig effektive til å stimulere fantasien. Så det er på en måte mine første skriveerfaringer – å utdype bakgrunnen til spillene jeg spilte, da det bare var noen få piksler på skjermen.»

På den andre siden av det spørsmålet spurte vi Abercrombie om han noen gang hadde lyst til å prøve seg på å skrive et videospill. Kanskje et moralsk tvetydig rollespill, som vår intervjuer David Caballero foreslår. «Det er et fascinerende område. Det er åpenbart at denne bransjen er i ferd med å bli enorm, så mye større enn film og TV, større enn bøker. Med tiden er jeg sikker på at den vil bli enda større. Og derfor er det utvilsomt et fruktbart felt for skriving. Men jeg tror det fortsatt er en viss grad av at forfattere er litt prisgitt designet, programmeringen og de kommersielle elementene,» forklarte Abercrombie.

«Det er et vanskelig felt å finne sin plass i som bokforfatter. Som forfatter har du fullstendig kontroll over det du gjør, noe som kan være et press, men som samtidig gir stor frihet. Og derfor er jeg ikke sikker på hvordan jeg nå, som en som er vant til å få det som jeg vil, ville reagere på å måtte gjøre som jeg blir bedt om,» sa han.

Det er imidlertid fortsatt potensial for flere filmatiseringer basert på Abercrombies verk, og du kan høre alt om dem i vårt fullstendige intervju nedenfor: