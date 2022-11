Får Alien: Isolation en oppfølger?

HQ

Creative Assembly gjorde stor suksess med deres skrekkspill Alien: Isolation, som både høstet gode anmeldelser og solgte mange millioner eksemplarer. Men det ble aldri en oppfølger, og studioet vendte aldri tilbake til det universet - før nå.

I en detaljert rapport av Tom Henderson på Insider Gaming sier han at en direkte oppfølger til spillet er enten i tidlig utvikling eller er i ferd med å bli pitchet.

"The same source, who provided the documentation and concept art of the Alien title has also said that an Alien: Isolation sequel is either in development or is currently being pitched. The developer behind the game wasn't given, but presumably, Creative Assembly could be working on the project."

Samtidig slår Henderson fast at det ikke er det eneste Alien-skrekkspillet på vei, og at det for tiden er et survival-skrekkspill i samme univers under utvikling med et AAA-budsjett - dette spillet kommer fra en annen ukjent utvikler, men henter visst inspirasjon fra Dead Space og Resident Evil.