Far: Changing Tides seiler inn i mars

HQ

Noen ganger er det ekstremt deilig å bare slappe av med et rolig spill hvor man får utforske vakre omgivelser mens stillheten synker inn. FAR: Lone Sails har vært et godt eksempel for mange de siste årene, og gledelig nok trenger vi ikke å vente lenge på oppfølgeren.

Utviklerne i Okomotive har gitt oss en trailer som avslører at Far: Changing Tides vil slippes den 1. mars. Traileren gjør det også klart at vi skal få en langt mer variert opplevelse denne gangen, så vi får se hvilke eventyr som venter.