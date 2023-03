Far Cry 5 feirer 5 år med 60 fps på PS5 og Xbox Series

HQ

Tidligere denne uken minnet Ubisoft oss på at Far Cry 5 blir fem år senere denne måneden, og fortalte at dette ville bli feiret med en "svært etterspurt funksjon for neste generasjons konsoller". Du trengte ikke å være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå hva utgiveren hintet til, så da passer det godt at det allerede har skjedd.

En ny oppdatering er nå tilgjengelig for Far Cry 5 på PlayStation 5 og Xbox Series, og ved å laste ned denne kan nyte det allerede morsomme spillet i 60 fps. Dette går ikke på bekostning av bildekvaliteten heller. Faktisk fører oppdateringen til at vi får spille i 4K på Xbox Series X, 2880x1620 på PlayStation 5 og gode gamle 1080p på Xbox Series S.

Disse oppgraderingene vil ikke bare bringe noen gamle spillere tilbake. De kan til og med bringe noen nye inn, ettersom Far Cry 5 får en gratishelg fra 23.-27. mars på alle plattformer.

Bør flere spill få slike oppgraderinger så lenge etter lansering, eller er det for sent?