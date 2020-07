Far Cry 6 avslørt av PlayStation - kommer i februar

Som flere av dere har lagt merke til har jeg vært litt slem med Ubisoft i flere måneder ved å både bekrefte at Far Cry 6 skal slippes til våren og at en av hovedkarakterene spilles av Giancarlo Esposito. Sistnevnte måtte slettes av...grunner, men nå er det ikke noe poeng i å holde munn lenger.

Far Cry 6 dukket nemlig opp på Hong Kong sin PlayStation Store tidligere i dag med både cover, lanseringsdato og beskrivelse. Siden har nå blitt tatt ned, men etter en liten diskusjon går jeg i alle fall for å dele ett av bildene jeg tok.

Der hevdes det at spillet vil slippes den 18. februar, noe som nok blir den 19. februar her til lands. Coveret bekrefter på sin side at Giancarlo Esposito altså er i spillet, men jeg foreslår at dere også legger ekstra godt merke til gutten.

For Esposito er diktatoren i et tropisk paradis kalt Yara (inspirert av Cuba), og sammen med sønnen sin, Diego, ønsker han å bringe nasjonen tilbake til gammel storhet ved å bruke mindre hyggelige metoder. Dette fører til et opprør og revolusjon hvor vi kommer inn i bildet som geriljakrigeren Dani Rojas.

Beskrivelen hevder at vi blir satt fri på det største kartet i seriens historie med noen ganske spesielle våpen, kjøretøy og en ny utgave av Guns for Hire-systemet kalt Fangs for Hire.

Som forventet vil alle som kjøper PlayStation 4-utgaven få oppgradere til PlayStation 5-utgaven senere, men mer informasjon om alt dette og en trailer venter på søndag, så titt innom for mer da.